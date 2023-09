Gerresheimer: Analysten sehen Kursziel bei 128,01 EUR

Die Aktie von Gerresheimer hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und summiert sich auf -14,69%. Gestern lag die Kursentwicklung sogar bei -8,38%, was zu einer relativ pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 128,01 EUR und somit um +24,52% entfernt vom derzeitigen Wert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend.

Von insgesamt 18 analysierten Experten empfehlen sechs einen starken Kauf und zehn setzen das Rating auf “Kauf”. Zwei Experten haben sich für “halten” entschieden.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin mit einem Wert von 4,22 bestehen.

