Gerresheimer: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,63% auf 127,50 EUR

Die Aktie von Gerresheimer konnte gestern eine positive Entwicklung von +2,29% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Performance bei einem moderaten Plus von +0,17%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +9,63%. Von den insgesamt 17 Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und weitere elf als Kauf. Nur einer rät dazu, die Position zu halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,24 unverändert positiv. Somit sind immer noch über 94% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich Gerresheimers Zukunftsaussichten.