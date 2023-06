Gerresheimer: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,06% - Kursziel 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer konnte gestern mit einem Plus von +3,29% punkten und ist somit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +3,49% gestiegen. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Gerresheimer-Aktie bei 112,20 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich ein Kurspotenzial in Höhe von +5,06%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem positiven Trend der letzten Tage.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen jedoch immerhin 14 die Aktie zum Kauf oder Halten. Das Guru-Rating bleibt gleichbleibend hoch bei 4,19.

Quelle: Eigene Recherche