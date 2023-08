Gerresheimer: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,26% - Kursziel bei 127,50 EUR

Die Aktie des Pharma- und Medizintechnikherstellers Gerresheimer hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -1,63% an Wert verloren. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,09%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Doch einige Bankanalysten sind optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 127,50 EUR für die Gerresheimer-Aktie. Das entspricht einem Potenzial von +11,26%. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Aktuell empfehlen 5 Experten einen starken Kauf der Aktie und weitere 11 Analysten setzen das Rating “Kauf”. Nur eine Person positioniert sich neutral mit dem Rating “halten”. Insgesamt sind damit +94,12% der Meinung, dass die Gerresheimer-Aktie zumindest noch optimistisches Potenzial bietet.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt...