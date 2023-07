Gerresheimer: Analysten sehen Kurspotential von +8,23% - Ziel bei 115,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -1,11% nachgegeben. Am gestrigen Tag verzeichnete sie einen Rückgang von -0,47%. Dies führt dazu, dass die Stimmung am Markt derzeit eher pessimistisch ist.

Doch wie sehen die Experten das? Die meisten Bankanalysten sind sich einig und sehen mittelfristig ein Potenzial für die Gerresheimer-Aktie. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 115,26 EUR und damit um +8,23% über dem aktuellen Kurs.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige halten sich mit einer Bewertung zurück. So empfehlen derzeit 5 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 10 setzen auf “Kauf”. Lediglich ein Experte stuft sie als “halten” ein.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,25 – dies deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin.

Zusammenfassend lässt sich...