Gerresheimer: Analysten empfehlen Aktie als starken Kauf – Kurspotenzial bei 128,01 EUR

Die Aktie von Gerresheimer konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +3,09% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf insgesamt +4,53%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und halten ein mittelfristiges Kursziel von 128,01 EUR für realistisch. Sollte diese Einschätzung eintreffen, ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +6,59%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Derzeit empfehlen sechs Analysten die Gerresheimer-Aktie als starken Kauf und zehn weitere setzen sie auf “Kauf”. Zwei Experten bewerten sie mit “halten”. Damit sind insgesamt 88,89% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zeigt das bewährte...