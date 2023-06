Gerresheimer: Aktuelle Unterbewertung aufgedeckt - Kursziel bei 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Nach Meinung von Bankanalysten wird die Aktie von Gerresheimer derzeit nicht adäquat bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel um +4,66% über dem aktuellen Kurs.

• Gerresheimer verzeichnet am 09.06.2023 eine negative Entwicklung von -0,37%

• Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer beträgt 112,20 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,19

Am Markt hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen ein leicht positiver Trend (+0,32%) abgezeichnet und auch gestern verlor die Aktie lediglich geringfügig an Wert (-0,37%). Die momentane Stimmung am Markt lässt sich somit als neutral bezeichnen.

Momentan beläuft sich das mittelfristige Kurspotenzial für Investoren auf +4,66%. Dies ergibt sich aus einer durchschnittlichen Analystenmeinung bezüglich des angemessenen Marktpreises von 112,20 EUR pro Aktie. Während fünf Experten...