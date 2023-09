Gerresheimer: Aktuelle Bewertung bei -23,92% vom wahren Kursziel entfernt

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Gerresheimer derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +23,92% über dem aktuellen Preis.

• Am 18.09.2023 verlor Gerresheimer an Wert und notiert mit -7,93%

• Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer beträgt 128,01 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf einem hohen Niveau von 4,22

Am gestrigen Tag gab es einen Einbruch in der Finanzierung des Unternehmens um -7,93%, was zu einer Gesamtverlustquote von -14,27% innerhalb einer Woche führte. Der Markt scheint aktuell relativ pessimistisch.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben könnten, ist ihre Stimmung eindeutig positiv. Sie schätzen das mittelfristige Potenzial für Gerresheimers Aktienkurs auf 128,01 EUR ein (+23,92%). Nach den jüngsten Entwicklungen teilen jedoch nicht alle Analysten...