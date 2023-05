Gerresheimer: Aktienkurspotenzial von +10,54% auf 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR mit einem Potenzial von +10,54%. Der gestrige Handelstag brachte jedoch eine Kursentwicklung von -1,46%.

Trotz des Rückgangs in diesem Handelsmonat verzeichnet die Gerresheimer-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +3,05%, was darauf hindeutet dass der Markt relativ optimistisch ist.

Vier Analysten sind der Meinung das die Aktie ein starker Kauf ist und neun weitere empfehlen sie zum Kauf. Zwei Experten geben jedoch nur ein “Halten”-Rating ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.13 nach dem bewährten...