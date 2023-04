Gerresheimer Aktien – Platow Brief mag die Aktie. Kapitalerhöhungstiming war gut. KGV noch günstig.

Gerresheimer – Mehrfach überzeichnet

Unternehmenszentrale der Gerresheimer AG © Gerresheimer

Die Kapitalerhöhung (KE) von Gerresheimer lief im Eilverfahren ab. In nur vier Stunden wurden am Dienstagabend (18.4.) 3,14 Mio. Aktien (88,75 Euro; DE000A0LD6E6) zu 86,50 Euro (Abschlag von nur 4,7% zum Xetra-Schlusskurs) unter Ausschluss der Altaktionäre an institutionelle Investoren verkauft.

Auf Nachfrage erklärt uns Senior IR-Manager Christian Lösse, dass das Buch „mehrfach überzeichnet“ und die Nachfrage damit deutlich höher als der Bruttoemissionserlös von 271,6 Mio. Euro gewesen sei. Zumindest zwischen den Zeilen lässt er durchblicken, dass Investoren unseren Musterdepotwert ermutigt haben, sich „finanzielle Flexibilität“ für die Nutzung von „signifikanten Wachstumschancen“ z. B. bei Medical Devices (Pumpen, Pens) oder biologischen Lösungen für GLP-1-basierte Behandlungen zu schaffen. Deutlich macht er zudem, dass das Geld für neue Projekte vorgesehen ist: „Bei unseren bestehenden Projekten sind wir bis 2024 durchfinanziert“.