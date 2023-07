Gerresheimer Aktien – Platow Brief lag richtig. Und sieht bis 110,00 EUR weiterhin einen KAUF.

Gerresheimer – Margenstarke Dynamik

Unternehmenszentrale der Gerresheimer AG © Gerresheimer

Beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer zeigen die Q2-Zahlen vom Donnerstag (6.7.) eine weiterhin beeindruckende Dynamik, auch wenn das Wachstumstempo des Q1 nicht mehr ganz erreicht wurde.

Der Umsatz ist in den drei Monaten per Ende Mai um 12,4% (Q1: +23,5%) auf 444,6 Mio. Euro geklettert. Das ber. EBITDA stieg jedoch überproportional um 19% (Q1: +11,9%) auf 107,2 Mio. Euro, sodass die Marge um 120 Basispunkte auf starke 21,5% kletterte.

Die Investitionen in intelligente Spritzen und Pens sowie in neue Verpackungslösungen für GLP-1-Anwendungen gegen Diabetes und Fettleibigkeit zahlen sich also immer mehr aus. Eine Sprecherin des Unternehmens wies auf unsere Nachfrage jüngst darauf hin, dass Gerresheimer nicht darauf angewiesen sein werde, ob neue Medikamente via Spritze oder Tablette zum Einsatz kommen. „Wir werden aufgrund unseres breiten Portfolios unabhängig von der Verabreichungsform profitieren. Biopharmazeutika und insbesondere die neuen GLP-1-Anwendungen bieten ein attraktives, zusätzliches Wachstumspotenzial; aber unser Wachstum wird nicht von einer einzigen Anwendung oder einem einzigen Trend abhängen.“