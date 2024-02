Gerresheimer Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Gerresheimer eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gerresheimer daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen von 3,42 % liegt die Dividendenrendite von Gerresheimer bei 1,36 %, was 2,07 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrigere Rendite führt zur Einstufung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich Gerresheimer hingegen positiv. Mit einer Rendite von 31,5 Prozent liegt die Aktie um 44 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor. Im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", in der die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -12,37 Prozent lag, liegt die Rendite von Gerresheimer um 43,86 Prozent darüber. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer einen Wert von 28 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,42 niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

