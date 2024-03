Gerresheimer Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Gerresheimer gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 10 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Alles in allem ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Gerresheimer mit 25,3 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,56 Prozent, wobei Gerresheimer mit 30,86 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 1,36 % ist Gerresheimer im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (3,61 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,25 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer liegt mit einem Wert von 31,38 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 154. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.