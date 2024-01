Gerresheimer Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Gerresheimer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 100,31 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 92,85 EUR weicht somit um -7,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen von 89,64 EUR, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,58 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein anderes Rating für Gerresheimer, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Gerresheimer-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer bei 28. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (KGV von 100,69) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 72 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Gerresheimer damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung zu Gerresheimer war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Redaktion konnte auch 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausfiltern, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Bereich der Dividende weist Gerresheimer eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.