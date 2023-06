Gerresheimer: Aktie von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie wird derzeit von Experten als underpriced eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR, was einem Potenzial von +8,62% entspricht.

• Gerresheimer: Gestriges Minus von -1,15%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,13

• Kaufempfehlung von vier Analysten

Am gestrigen Tag legte die Gerresheimer-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,15% hin. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,77% erzielt werden. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel für die Gerresheimer-Aktie beträgt laut Bankanalysten aktuell 112,20 EUR mit einem Potential von +8,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und neun sehen sie als...