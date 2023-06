Gerresheimer: Aktie unterschätzt, Kursziel von 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Nach Ansicht von Analysten wird die Gerresheimer-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei einem Abstand von +2,94% zum aktuellen Preis.

• Am 13.06.2023 hat Gerresheimer einen Anstieg um +0,18% verzeichnet.

• Das aktuelle Kursziel für Gerresheimer beträgt 112,20 EUR.

• Das Guru-Rating für Gerresheimer bleibt unverändert bei 4,19.

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Gerresheimer am Finanzmarkt um +0,18 % zu. Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis von +1,16% in den letzten fünf Handelstagen – einer vollständigen Börsenwoche. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob irgendein Bankanalyst eine solche Entwicklung erwartet hatte? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimers Aktien liegt derzeit bei 112,20 EUR nach...