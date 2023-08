Gerresheimer: Aktie unterbewertet - Kursziel von 115,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie ist derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 115,26 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens könnte dies Anlegern ein Potenzial von +6,52% bieten. Es scheint jedoch bei der jüngsten neutralen Trendentwicklung einige Uneinigkeit unter den Experten zu geben.

Am gestrigen Tag stieg die Gerresheimer-Aktie um +0,46%. Insgesamt betrug die Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen – also eine vollständige Woche – jedoch -0,37%, was zeigt dass sich der Markt derzeit relativ neutral verhält.

Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt bei 4,24 und insgesamt sind 94,12% aller Analysten optimistisch bezüglich des Wertpapiers. Konkret gibt es aktuell fünf Kaufempfehlungen sowie elf weitere Empfehlungen zum Kauf. Eine neutrale Position bezieht...