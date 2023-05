Gerresheimer: Aktie unterbewertet mit Kursziel bei 112,20 €

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Gerresheimer wird von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 112,20 €.

Das entspricht einem Potenzial von +12,71% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Gerresheimer: Steigerung um +1,84% am 04.05.2023

• Über die vergangene Woche legte die Aktie um +3,27% zu

• Guru-Rating nun bei 4,13 nach zuvor 4,19

Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs von Gerresheimer um +1,84%, was in einer positiven Wochenbilanz (+3,27%) resultiert.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist aktuell optimistisch für das Unternehmen.

Während einige Bankanalysten eine starke Kaufempfehlung aussprechen (4 Analysten), sehen andere Experten den Wert weiterhin als kaufenswert (5 Analysten).

Zwei Experten sind neutral eingestellt und empfehlen “Halten”.

Kein einziger Experte sieht einen Verkaufsgrund für diese Aktie.

Insgesamt...