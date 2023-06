Gerresheimer: Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie wird nach Meinung einiger Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das Kursziel von 112,20 EUR liegt um +3,41% über dem aktuellen Wert.

• Gerresheimer verzeichnete am 06.06.2023 einen Anstieg um +0,46%

• Durchschnittliches Kursziel von Bankanalysten liegt bei 112,20 EUR

• Guru-Rating für Gerresheimer bleibt unverändert bei 4,19

Am Finanzmarkt stieg die Aktie gestern um +0,46%. In den letzten fünf Handelstagen konnten insgesamt Zuwächse in Höhe von +5,44% erzielt werden. Der Markt scheint somit zuversichtlich zu sein.

Doch sind sich alle Analysten einig? Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer beträgt im Durchschnitt laut Experteneinschätzungen 112,20 EUR – eine Möglichkeit für Investoren auf eine Wertsteigerung von +3,41%. Allerdings ist diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven...