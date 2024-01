Gerresheimer Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Gerresheimer-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfuhr und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Gerresheimer-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Diskussionsverhalten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Gerresheimer als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 24,89, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 36,68 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Gerresheimer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 53,58 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat Gerresheimer eine Outperformance von +61,38 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 61,25 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -5,9 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt hingegen auf ähnlichem Niveau (+4,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.