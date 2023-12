Gerresheimer Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Stimmung für Gerresheimer hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies liegt daran, dass unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen haben, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Gerresheimer derzeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen erzielen, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Gerresheimer-Aktie aktuell bei 100,08 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (90,9 EUR) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 91,02 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Abschließend zeigt die Beurteilung anhand des Relative Strength Index (RSI), dass die Gerresheimer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.