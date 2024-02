Gerresheimer Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Gerresheimer liegt bei 65,41, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 49 eine neutrale Situation an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Gerresheimer gemessen, was auf eine positive Bewertung hindeutet. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als schlecht eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 100,4 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 90,8 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich übertrifft die Rendite der Gerresheimer die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 45 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die Rendite deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.