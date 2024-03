Gerresheimer Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie liegt bei 100,4 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +1,29 Prozent, was ein positives Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 95,72 EUR, was einer Differenz von +6,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gerresheimer bei 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Die Differenz von -2,3 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gerresheimer-Aktie beläuft sich auf 72,79, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen beträgt 43,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Gerresheimer ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen Wochen zeigt, dass positive Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Basierend auf diesen Daten ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine Empfehlung von "Gut".