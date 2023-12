Gerresheimer Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gerresheimer. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gerresheimer mittlerweile auf 100,27 EUR, während die Aktie selbst bei 94,35 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,9 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 89,93 EUR, wodurch die Aktie mit +4,91 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 29,16 ist Gerresheimer deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt bei "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 97,38, was einen Abstand von 70 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Gerresheimer derzeit eine Dividendenrendite von 1,21 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt bei "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" von 3,65 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,44 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.