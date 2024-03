Gerresheimer Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI der Gerresheimer liegt bei 11,36, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Gerresheimer-Aktie zu. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen über die Gerresheimer-Aktie gab. Auch neun Handelssignale weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gerresheimer als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +8,12 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist mit einer Differenz von +15,26 Prozent auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Gerresheimer-Aktie.