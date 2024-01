Gerresheimer Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Gerresheimer betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,18 Punkte, was bedeutet, dass Gerresheimer derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,44 keine Über- oder Unterbewertung, was dazu führt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Gerresheimer für diesen Punkt unserer Analyse somit als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Gerresheimer von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem 9 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert und bewertet daher die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer liegt bei einem Wert von 28. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (KGV von 100,69) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was sie aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Aktie von Gerresheimer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,78 Prozent erzielt, was 43,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.