Gerresheimer Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Gerresheimer-Aktie hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung von 63 Prozent. Aufgrund des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 97,51 EUR. Der letzte Schlusskurs (99,05 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau (+1,58 Prozent), weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 107,67 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-8,01 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gerresheimer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 61, während der RSI auf 25-Tage-Basis 56,29 beträgt. Daher erhält die Aktie im Hinblick auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Im Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Gerresheimer-Aktie wurde keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger festgestellt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.