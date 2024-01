Gerresheimer Aktie: Was kommt jetzt auf die Anleger zu?

Die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt deuten darauf hin, dass die Aktie von Gerresheimer nach Ansicht von Analysten unterbewertet ist. Das Kursziel für die Aktie wird auf 127,50 EUR geschätzt, was einem potenziellen Anstieg um +44,48% vom aktuellen Kursniveau entspricht.

Am 5. Januar 2024 verzeichnete Gerresheimer einen Kursrückgang von -1,94%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Rückgang auf -6,51%. Diese Entwicklung [...] Hier weiterlesen