Gerresheimer Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die fundamentale Analyse von Gerresheimer zeigt, dass das Unternehmen unterbewertet ist, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,45, verglichen mit dem Branchenmittel von 92,26. Dies entspricht einer Abweichung von 71 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine positive Bewertung hin, mit einem Wert von 28,83, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung von 35,51. In Bezug auf den Aktienkurs hat Gerresheimer in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,63 Prozent im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" erzielt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Outperformance bei 33,07 Prozent. Trotz dieser positiven Performance erhält das Unternehmen aufgrund des negativen Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung von -2,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt.