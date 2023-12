Gerresheimer Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

In der Analyse von Gerresheimer haben starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu einer deutlichen Verbesserung der Stimmung in den letzten Wochen geführt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb Gerresheimer eine "Neutral"-Bewertung erhält und insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gerresheimer-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Gerresheimer eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Gerresheimer in den letzten 12 Monaten um 34 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gerresheimer bei 100,17 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 95,2 EUR notiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt hingegen 90,6 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".