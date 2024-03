Gerresheimer Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen bezüglich Gerresheimer wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Gerresheimer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,3 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat Gerresheimer eine Outperformance von +32,54 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Gerresheimer um 34,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Gerresheimer in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer bei 31,38 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 141,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI), dass Gerresheimer bei einem Niveau von 26,17 als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamteinschätzung für Gerresheimer.