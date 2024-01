Gerresheimer Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels zu bewerten. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Gerresheimer betrachten wir den 7- und den 25-Tage-RSI. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Gerresheimer haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu negativen Themen festgestellt wurde. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,31 EUR. Der letzte Schlusskurs bei 90,75 EUR weicht somit um -9,53 Prozent ab und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Gerresheimer im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 31,78 Prozent erzielt hat, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 41,17 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.