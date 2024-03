Gerresheimer Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Bei der Analyse von Gerresheimer zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bezogen auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer mit einem Wert von 31,38 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser niedrigere Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 100,33 EUR, während der Kurs der Aktie bei 105,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,85 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 96,78 EUR, was einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Gerresheimer liegt bei 63,78, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die Gerresheimer bewegt sich bei 37, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Gerresheimer auf der Basis der verschiedenen analysierten Kriterien.