Gerresheimer Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Gerresheimer wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 56,37 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,75 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gerresheimer mit 1,36 Prozent 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent für die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Daher wird die Aktie als eher unrentabel bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Aktie von Gerresheimer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,5 Prozent, was einem Anstieg von 43,14 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von -11,8 Prozent für die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt Gerresheimer sogar um 43,29 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Gerresheimer wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild auch als "Neutral" bewertet wird.