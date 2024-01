Gerresheimer Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Gerresheimer derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 100,3 EUR, während der Aktienkurs von 92,7 EUR um -7,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 89,72 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +3,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Um die aktuelle Positionierung der Gerresheimer-Aktie zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 41,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls einen Wert von 39,89 und erhält damit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Gerresheimer mit einer Rendite von 53,58 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 61 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) in Bezug auf das Anleger-Sentiment gab. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.