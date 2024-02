Gerresheimer Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gerresheimer derzeit bei 100,33 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 92,4 EUR gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,9 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 91,47 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +1,02 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Gerresheimer besonders positive Diskussionen geführt, wobei an 11 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben ebenfalls vorwiegend positive Signale, wodurch Gerresheimer insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Gerresheimer bei 52,04 liegt. Dies wird als "Neutral" betrachtet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Gerresheimer mit einer Ausschüttung von 1,36 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (3,66 %) niedriger. Die Differenz von 2,31 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".