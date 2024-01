Gerresheimer Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Gerresheimer-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs bei 95,45 EUR liegt, was einem Abstand von -4,92 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 100,39 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 89,82 EUR, was einer Differenz von +6,27 Prozent entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie also positiv bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Gerresheimer-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 36,63 Prozent erzielt, was 49,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" schneidet Gerresheimer mit einem Wert von 49,08 Prozent darüber positiv ab. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Gerresheimer niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt.