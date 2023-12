Gerresheimer Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Gerresheimer wird derzeit bei 9,55 eingestuft, was als "Gut" gilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 50,59 eingestuft, was auf diesem Niveau als "Neutral" betrachtet wird, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Gerresheimer im letzten Jahr eine Rendite von 22,93 Prozent erzielt, was 25,51 Prozent über dem Durchschnitt (-2,58 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 4,54 Prozent, und die Aktie von Gerresheimer liegt aktuell 18,39 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gerresheimer auf 100,01 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 92,4 EUR erreicht hat, was zu einer negativen Distanz von -7,61 Prozent zum GD200 führt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 91,64 EUR, was zu einem Abstand von +0,83 Prozent und einer Einstufung als "Neutral" führt, was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Gerresheimer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,45 auf, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (91,59). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.