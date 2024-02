Gerresheimer Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Aktie von Gerresheimer betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell liegt der Wert des RSI bei 65,26, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV aktuell 28,31 und liegt damit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 115 in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Gerresheimer-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,5 Prozent. Im selben Zeitraum sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -10,72 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +42,21 Prozent für Gerresheimer entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Gerresheimer mit -11,15 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.