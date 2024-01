Gerresheimer Aktie: Alles kein Problem!

Die Dividende von Gerresheimer zeigt eine negative Differenz von -2,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gerresheimer-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 91, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 47,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 100,31 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 88,8 EUR entspricht. Dabei wird Gerresheimer ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung zugeschrieben. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 89,41 EUR, was einer geringeren Abweichung von -0,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen wider, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Gerresheimer bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet und erhält daher eine "Gut"-Einstufung.