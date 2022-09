Gerresheimer AG und Stevanato Group kooperieren bei der Entwicklung einer innovativen Ready-To-Use-Plattform für Fläschchen für die Pharmaindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Düsseldorf, Deutschland / Piombino Dese, Italien (ots) -- Die beiden marktführenden Hersteller von Fläschchen bündeln ihre Kompetenzen zur Entwicklung einer auf der EZ-fill®-Plattform basierenden neuen Ready-To-Use-(RTU) Lösungsplattform- Die neue Lösung kann nahtlos in marktübliche Abfülllinien eingesetzt werden, die den RTU-Prozess unterstützen- Die Neuentwicklung führt zu einer signifikanten Qualitäts- und EffizienzsteigerungDie Gerresheimer AG, ein weltweit führender Anbieter von Healthcare & Beauty Solutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, und die Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), ein weltweit führender Anbieter von pharmazeutischen Verpackungen, Medikamentenverabreichungssystemen und diagnostischen Lösungen für die Pharma-, Biotech- und Life-Science-Industrie, geben bekannt, dass sie gemeinsam eine neue, high-end Ready-To-Use (RTU)-Plattform entwickelt haben. Der Fokus liegt zunächst auf Fläschchen und basiert auf der etablierten EZ-fill®-Technologie der Stevanato Group. Kunden profitieren von Effizienzsteigerung, verbesserten Qualitätsstandards, reduzierten Gesamtkosten (Total Cost of Ownership), der Minimierung von Risiken in der Lieferkette und einer Beschleunigung bei der Markteinführung ihrer Produkte.Die Gerresheimer AG und die Stevanato Group reagieren mit ihrer Entwicklung auf sich verändernde Kundenbedürfnisse und die stark steigende Nachfrage nach RTU-Fläschchen im Markt. Ziel ist es, einen neuen Marktstandard im industriellen Abfüllprozess zu etablieren und diesen allen Pharmaunternehmen weltweit zur Verfügung zu stellen. So erhalten Patienten hochwertige Lösungen, während die Unternehmen der Pharmabranche von geringerer Komplexität und niedrigerem Aufwand in der Produktion profitieren.Die neue Plattform kann von anderen Anbietern in Lizenz genutzt werden. So können Abfüllvorgänge von der Arzneimittelentwicklung bis hin zur Vermarktung standardisiert werden. Die neue, gemeinsame RTU-Plattform der Gerresheimer AG und der Stevanato Group baut auf der bestehenden Sekundärverpackung, demselben Produktionsprozess und der Sterilisationsmethode wie EZ-fill® auf. So wird eine konsistent verfügbare Kapazität und ein zuverlässiges Double-Sourcing für die Pharmaindustrie gewährleistet.Ein bedeutender Vorteil der neuen RTU-Plattform ist die deutliche Reduzierung der Partikelbelastung der Fläschchen, wodurch eine signifikante Verbesserung der Qualität erzielt wird. Kunden erhalten eine revolutionäre High-End-Lösung, die von zwei führenden, innovativen Akteuren der Arzneimittelverpackungsindustrie entwickelt wurde. Die neu entwickelte RTU-Plattform und die neue, gemeinsame Marke werden auf der Branchenmesse "CPhI Wordwide Frankfurt" im November 2022 im Detail vorgestellt."Die neu entwickelte RTU-Plattform zeichnet sich durch eine signifikante Qualitätssteigerung, Kostenoptimierung und verbesserte Nachhaltigkeit aus. Sie hebt den Einsatz von RTU-Lösungen wie Fläschchen und künftig auch Kartuschen, auf ein neues Niveau", sagt Dr. Lukas Burkhardt, Mitglied des Vorstands der Gerresheimer AG. "Durch die starke Reduzierung der Partikelbelastung wird die Qualität deutlich gesteigert. Unsere neue Plattform wird dazu führen, dass die bisher dominierenden Bulk-Fläschchen künftig durch die hochwertigeren RTU-Fläschchen abgelöst werden.""Unsere EZ-fill® Fläschchen-Plattform ist die erste Wahl für vorsterilisierte pharmazeutische Verpackungen auf dem Markt. Diese verbesserte Version für RTU-Fläschchen wird in Bezug auf Qualität, Flexibilität und Mehrwert ihr volles Potential für pharmazeutische Unternehmen und CMOs auf dem Markt entfalten", sagte Mauro Stocchi, Chief Business Officer der Stevanato Group. "Mit unserer Zusammenarbeit mit der Gerresheimer AG reagieren wir auf die Nachfrage des Marktes. Wir erwarten, einen weiteren wichtigen Meilenstein durch die Schaffung eines Ökosystems zu erreichen. Damit werden wir die bereits im Markt stattfindende Umstellung von Bulk- zu EZ-fill®-Fläschchen unterstützen, beschleunigen und die Risiken minimieren."Pressekontakt:Ueli UtzingerGroup Senior Director Marketing & CommunicationT +49 211 6181-250ueli.utzinger@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell