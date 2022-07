Gerresheimer AG-Aktie: Neue Kreditlinie in Höhe von 150 Millionen Euro unterzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Finanztrends Video zu Gerresheimer



mehr >

Die Refinanzierung ist Teil des Finanzprogramms, mit dem Gerresheimer den erfolgreichen Wandel zum Lösungsanbieter und Systemintegrator mit profitablem, nachhaltigem Wachstum unterstützt. Bessere Konditionen und höhere Flexibilität Nach der erfolgreichen Begebung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 150 Mio. im November 2021 als erstem Schritt hat Gerresheimer nun in einem zweiten Schritt eine revolvierende dreijährige Kreditfazilität in Höhe von EUR 150… Hier weiterlesen