Geron Quartalsbilanz: Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

39 Tage bleiben bis Geron seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt gibt. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Experten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Der bisherige Verlust wird voraussichtlich weiter steigen.

Auf Jahressicht erwarten Analysten einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang bei Geron. Der Gewinn soll auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, während der Verlust pro Aktie ansteigt.

Die Schätzungen der Quartalszahlen wurden von einigen Aktionären nicht vorweggenommen, was sich in einem Rückgang des Aktienkurses in den letzten 30 Tagen widerspiegelt.

Analysten sehen auf Sicht von 12 Monaten eine positive Entwicklung des Aktienkurses bei Geron. Dennoch zeigt die Charttechnik einen stark negativen Kurstrend, ohne Unterstützung durch den gleitenden...