Geron Quartalsbilanz: Aktienprognosen und Umsatzerwartungen in Q3 - Was Anleger wissen müssen

In rund 82 Tagen wird das in Foster City, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Geron seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinnzahlen sie erwarten können. Ebenso interessiert ist man an der Entwicklung der Geron Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,35 Mrd. EUR. In etwas mehr als zwei Monaten werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 269,50 Tsd. EUR und wird nun voraussichtlich um -22,20 Prozent auf 63,52 Tsd. EUR zurückgehen. Auch der bisherige Verlust soll laut Prognosen steigen und voraussichtlich um 0,00% auf -37,05 Mio. EUR ansteigen.

Auf...