Geron Aktie könnte um 98,36% steigen: Analystenprognose und Quartalszahlen im Fokus

Die Geron Aktie befindet sich derzeit in einem stark negativen Kurstrend, und der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung. Die Analysten schätzen jedoch, dass sich die Situation in den nächsten 12 Monaten verbessern wird. Auf Basis ihrer Schätzungen könnte die Aktie bis auf 4,45 EUR steigen, was einem Gewinn von +98,36% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, sollten sich bewusst sein, dass es kurzfristig zu Verlusten kommen kann.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Unternehmen im dritten Quartal entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs haben wird. Die Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten sowohl positive als auch negative Überraschungen bringen.

Anzeichen für eine positive Entwicklung könnten ein höherer Umsatz und Gewinn im Vergleich zum...