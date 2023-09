Geron Aktie kämpft gegen negative Tendenz: Analysten prognostizieren +97,95% Potenzial

Die Geron Aktie befindet sich aktuell in einer negativen Tendenz, da der Gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung bietet. Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf 4,48 EUR ein, was einem potentiellen Gewinn von +97,95% entspricht. In Bezug auf die Quartalszahlen erwarten Experten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen steigenden Verlust von -37,85 Mio. EUR. Auf Jahressicht wird mit einem Umsatzrückgang von -71,50% und einem Gewinn von -129,83 Mio. EUR gerechnet. Aktionäre haben bereits mit Verlusten reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um -16,44% gefallen.