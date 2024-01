Geron Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analysten schätzen die Aktie der Geron auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung von 140,38 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,08 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Gesundheitspflege"-Branche erzielte die Aktie von Geron im letzten Jahr eine Rendite von 3,85 Prozent, was 16,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der "Biotechnologie"-Branche beträgt 13,22 Prozent, und Geron liegt aktuell 9,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Geron-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 52,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 44,33, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

