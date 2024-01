Geron Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Geron ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Geron beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält Geron in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Laut langfristiger Analysteneinschätzung wird die Geron-Aktie als "Gut" bewertet. Die aktuellen Bewertungen von Analysten zeigen 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Geron vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 5 USD. Dies würde einer zukünftigen Performance von 132,56 Prozent entsprechen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche erzielte Geron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,85 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,26 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,93 Prozent, und Geron verzeichnete eine Unterperformance von 21,09 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält Geron in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.