Geron Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten zwölf Monaten haben drei Analysten Bewertungen für die Geron-Aktie abgegeben. Zwei Bewertungen waren positiv, eine neutral und keine negativ. Das ergibt insgesamt eine positive Bewertung für die Geron-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergibt, liegt bei 5 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotential von 132,56 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,15 USD. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 51,72 und zeigt an, dass die Geron-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Der RSI für 25 Tage liegt bei 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Geron-Aktie wird auch positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 2,15 USD um 13,65 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch um 9,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 1,96 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Geron-Aktie aufgrund der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.