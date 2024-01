Geron Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Wuchan Zhongda Geron hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,49 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,68 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Wuchan Zhongda Geron mit 11,81 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0,77 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Wuchan Zhongda Geron eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wuchan Zhongda Geron liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei rund 44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 14,26 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 15,64 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,68 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 15,04 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".